55歲許志安和鄭秀文愛情長跑多年，2013年結婚，2019年卻爆出計程車上熱吻港姐黃心穎風波，許志安後來開記者會致歉，聲淚俱下表示覺得自己犯了錯、很髒，而鄭秀文後來選擇原諒丈夫。昨(18日)許志安在香港出席活動，宣告正式復出，媒體問他是否祝福黃心穎？他尷尬一度封口，接著拋出5字：「別再講之前」。

許志安3年前被媒體爆出背著鄭秀文和黃心穎在計程車上擁吻，媒體稱之為「安心偷食」事件，對此，許志安在記者會上承認犯錯，接著不斷落淚，直言：「我覺得自己很丟臉，看到報導後，很錯愕，很討厭自己，覺得自己很噁心。」並承認自己是酒後失態，會暫停工作，也會向太太鄭秀文道歉。

許志安3年前在記者會上痛哭。（圖／達志影像）

而鄭秀文之後發文表示會原諒丈夫，努力修補兩人關係，近日許志安開線上演唱會，鄭秀文受訪時也為老公送暖，「他很盡力的準備演出，很珍惜這次機會。他那麼大的人了，自己懂。珍惜兩個字不只是說出來那麼簡單。只要一個人心裡懂珍惜，就不用多講。」

據《東網》報導，許志安昨出席活動宣告全面復出，並表示經過這幾年沉澱已經準備好重回螢光幕，現在他更珍惜身邊的人、家人、愛他的人和歌迷，未來會努力做好自己，被問到是否知道黃心穎有新男友，與RubberBand成員黎萬宏（綽號：泥鯭）交往？他回應沒留意，已經事過境遷，自己也打算向前看，又問他是否會祝福對方？他則求饒媒體，別再提過去的事了。