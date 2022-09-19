前新竹市長林智堅17日復出為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台輔選，引起外界熱議，期間林智堅更向對手開砲與提出「台積電不良品說」。對此，時常評論時事的藥師林士峰翻出了林智堅先前「不會離開桃園」的承諾，酸問道「高虹安選的應該是新竹市市長吧？」

林智堅17日在為沈慧虹助選提到新竹棒球場相關問題時，曾以「台積電也有不良產品」進行類比，同時他又開酸民眾黨候選人高虹安，稱高可能連竹市一半的里長名字都不知道，還「膨風」獲得一半里長支持。

對於林智堅復出開酸高虹安，林士峰同日在臉書發文時翻出，林智堅宣布退選不久後的8月13日，在其臉書所寫下「雖然已經離開選舉戰場，要投入捍衛個人清白的戰場，但不會離開桃園，會繼續跟桃園隊一起努力」的「桃園三結義」（林智堅、鄭文燦、鄭運鵬）承諾，林士峰因此酸問「高虹安選的應該是新竹市市長吧？」

此貼文一出後也引起網友熱烈討論，他們對此開酸「原來林智堅這段時間在家背誦新竹里長的名字啊」、「就讓他出來吧，增加對綠營候選人仇恨值」、「我以為他是到桃園助選」、「一桃殺三士」。