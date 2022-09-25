無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉行競選總部成立大會，黃珊珊（右）到現與母親相擁。（陳怡誠攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉行競選總部成立大會，黃珊珊（左）向與會的親民黨副主席張昭雄（右）致意。（陳怡誠攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊，出席萬華雙福宮重陽敬老活動。（張芷瑜攝）

無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，民眾黨新竹市長參選人高虹安將不出席，會不會擔心被外界見縫插針，對此，黃珊珊表示，本來就知道高虹安有事無法到場，不要每天都想什麼事情要什麼人到場，每個人有自己的安排。

今日競選總部正式成立，是能否透露團隊名單，總幹事人選是否確認，以及大會辦在校園裡，有沒政治活動進入校園的問題，黃珊珊先稱，名單到現場公布，大家不要太緊張，至於辦在校園裡，黃則說，我們只是借場地，蔣萬安已經辦過不知道多少場了。

有媒體問到黃珊珊將找前台北市政顧問翟本喬出任競總「策略長」，黃珊珊也表示，翟本喬是無黨籍，她很確定，希望各界朋友都能支持我們。

至於「後援會總會長」將找醫界出身的郭旭崧擔任，是否要跟醫界後援會很穩固的陳時中互別苗頭，黃珊珊則說，我們後援會有很多種類，只是找一位有代表性人物，郭校長很有份量，他不是單純醫界人士，是國立大學校長，有一定社會地位跟代表性，要爭取各界支持， 不只有醫界。

今天競總成立大會，民眾黨小雞及民眾黨桃園市長參選人賴香伶都將會出席，但高虹安沒到，會不會擔心又被外界見縫插針，黃珊珊表示，本來就知道高虹安有事無法到場，都有邀請，希望有空的都能來，不要每天都想什麼事情要什麼人到場，每個人都有自己的安排。

至於高虹安駁斥自己根本沒說過有去世界高中演講，卻不斷被民進黨拿來攻擊，對此，黃珊珊表示，應回歸事情本質，每天用人格式毀滅沒有必要，重點在沒抄襲就是沒抄襲，不用橫生枝節，把事情講清楚，用這樣國家機器方式，實在不道德。