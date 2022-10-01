盧秀燕今天上午跟市議員陳本添、張瀞分、賴朝國，分別在后里、豐原及潭子成立聯合競選總部。（陳世宗攝）

盧秀燕強調，「選舉希望是君子之爭，給孩子建立一個良好的民主示範。」（陳世宗攝）

徐巧芯爆：街訪帶風向攻擊 盧秀燕：選舉希望是君子之爭

九合一大選進入倒數！台中市長盧秀燕今天行程滿檔，上午媒體針對網路上有流傳標記「DPP合作贊助」的街訪影片，被台北市議員徐巧芯抓包的看法？盧秀燕強調，「選舉希望是君子之爭，給孩子建立一個良好的民主示範。」

國民黨台北市議員徐巧芯昨日在臉書貼出「風向台灣-特別企劃」採訪截圖，影片內容為訪問路人對台中市長選舉的看法，有幾個受訪民眾表示「不知道盧秀燕做了什麼」、「做得還不太夠」。徐巧芯指出，受訪民眾中有兩人長得跟民進黨議員的助理很像，懷疑就是該議員的助理跟司機，並附上議員助理的臉書截圖。

盧秀燕今天上午跟市議員陳本添、張瀞分、賴朝國，分別在后里、豐原及潭子成立聯合競選總部，她於賴朝國競總成立大會時，媒體問網路上有流傳標記「DPP合作贊助」的街訪影片，被台北市議員徐巧芯抓包的看法？

盧秀燕市長表示，選舉希望是君子之爭，給孩子建立一個良好的民主示範。

媒體也問，市長行程會越來越多，怎麼保養喉嚨，保持體力上車是不是也沒有休息時間？

盧秀燕強調，她今天有12個行程，連車程算在內，大概是一個小時要跑一個行程，上車就要準備下一個行程，只能盡量的保養了。這陣子有很多的市民朋友，提供很多保養喉嚨的建議，比放說澎大海，喉糖之類的，感謝市民好朋友的好意，她都盡量試試看，希望的年底喉嚨還能保養好。