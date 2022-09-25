針對民進黨立法院黨團總召柯建銘昨說，高虹安領資策會薪水、補助讀博士的每分錢都是公帑，民眾黨新竹市長參選人高虹安25日反駁，指資策會是私法人，她出國學費也都自己出，質疑的柯建銘如此資深，究竟是刻意還是裝傻不知道？

高虹安說，選舉可以有討論攻防，但千萬不要造謠與抹黑，柯建銘說她在資策會領的每分錢都是公帑，是完全錯誤的說法，她指資策會的員工不是公務員，政府對資策會捐助的比例也並未過半，資策會連預算書都不用送立法院。

在此情況下，高虹安說資策會是私法人，所以出國的費用也是從自己口袋出的，不懂明明柯建銘如此資深是黨團總召，卻說每分錢都是公帑，是故意裝傻還是程度只有這樣？

高虹安也對此感到遺憾，立院的前輩竟然可以為選舉，大言不慚、罔顧事實，當成合理化政治追殺的藉口，這樣誤導大眾的行為非常不可取，也請柯建銘好自為之，如果民進黨無法停止抹黑造謠，年底選民只能用選票制止他們繼續造謠。