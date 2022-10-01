前新竹市長林智堅今（1）日出席新竹市議員候選人楊玲宜競選總部成立大會，林智堅指出，「我是中華大學夜間部畢業」，選舉不是用歧視、用傲慢來製造仇恨。對此，PTT網友批評，「重點是抄襲不認錯」、「一點反省態度都沒有才是傲慢」、「民進黨不就是靠仇恨起家？」

新竹市議員候選人楊玲宜今日成立競選總部，前新竹市長林智堅、立委柯建銘、新竹市長候選人沈慧虹都到場相挺。

林智堅在臉書表示，「我是中華大學夜間部畢業」，年輕的時候不懂事，錯過學習的黃金時間。等到我出了社會，卻因為家裡經濟上發生的巨變，更懂得珍惜，努力半工半讀，就是希望補齊過去的不足。

林智堅認為，選舉應該是歡歡喜喜把自己的優點凸顯出來，而不是用歧視、用傲慢來製造仇恨。

林智堅強調，要選正派、有經驗、專業會做事的沈慧虹、楊玲宜；不要選給高傲自大、歧視學歷，甚至沒辦法包容不同聲音的人。

對此，PTT又炸鍋了，砲轟「勇敢承認抄襲比較重要吧」、「大聲說我就是抄人啊」、「所以覺得自己沒錯？」「還敢出來？」「一點反省態度都沒有才是傲慢」、「不是歧視中華夜間部，是騙學歷死不認錯」、「重點是抄襲不認錯」、「希望下一代跟誰一樣？」「學歷被拔掉改走草根路線？」「民進黨不就是靠仇恨起家？」