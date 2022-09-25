民進黨團日前向資策會施壓，要求3天內交出立委、民眾黨新竹市長候選人高虹安任職期間的所有資料，國民黨台北市議員候選人高揚凱直言，由此可看出，民進黨為穩固政權已經完全「不演了」，他認為如此行為，任何一個有理性的中華民國公民，都應該出來撻伐。

在施壓資策會一事被踢爆後，民進黨立法院黨團總召柯建銘解釋，行文給資策會，是請他們「好好回答」一些問題，因為資策會日前稱高虹安沒侵權，這在法律上是站不住腳的，其次，還要了解她在資策會工作幾年，如此而已。

高揚凱認為，撇除黨派，民進黨動用國家機器，堂而皇之調用競爭對手個資，還用這種近似威脅的口吻，要求資策會提供資料，用黨國不分的口吻，指責民間財團法人單位決策，如此行為，任何一個有理性的中華民國公民，都應該出來撻伐。

自前新竹市長林智堅因論文抄襲退選桃園市長後，高揚凱指出，民進黨開始全面啟動，拳打慈濟、腳踢台大、劍指宏碁、拳向資策會，反過來攻擊所有質疑民進黨的在野政黨、民間團體、學術單位、企業組織，這有如獨裁專制國家的可怕舉動，恐怕締造了民主制度選舉史上的全新紀錄。

在高揚凱看來，民主進步黨，民主二字還在、進步尚存，但民主進步黨卻走向獨裁專制、言論箝制，東廠橫行的封建時代，「這樣的行為，看在廣大的台灣選民眼中，真的能夠容忍嗎？」

高揚凱此呼籲，關心中華民國未來，關心台灣這塊土地上民主價值的選民們，一定要站出來，不分黨派，將民進黨這種恐怖統治的手段，告訴親朋好友，讓他們年底站出來投票，投下對民進黨專制獨裁的反對票，為台灣民主自由的價值得以長存，盡一份心力。