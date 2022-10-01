台北市國際青年商會今晚於台北萬豪酒店舉行65周年慶典活動，民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊依序出席(邱新博攝)

台北市國際青年商會今晚於台北萬豪酒店舉行65周年慶典活動，民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊依序出席(邱新博攝)

台北市國際青年商會今晚於台北萬豪酒店舉行65周年慶典活動，民進黨籍台北市長參選人陳時中、國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊依序出席致詞，原本主辦單位將三人時間錯開，卻因為行程延誤讓三人意外「同場」。

陳時中原定晚上6點40分先行到場、蔣萬安8點20分、黃珊珊8點30分抵達；但因交通原因導致陳時中延誤至7時33分才進場，現場因活動持續進行，讓陳時中遲遲未能上台致詞，僅先逐桌致意，並與青商會長坐在主桌等待。

蔣萬安後於8時40分到場逐桌致意，在台下掀起一陣「自拍潮」，握手、要求合影者絡繹不絕，陳時中也隨即上台致詞、請大家投他一票，形成台上喊「凍蒜」，台下拜票的情形，但兩人現場零互動，陳時中也在致詞結束後隨即離場。

隨後蔣萬安上台致詞表示，期盼未來與台北青商公私協力、奠定良好基礎，結束後仍在台下與支持者合影、拜票約15分鐘才離開；在蔣致詞的同時，黃珊珊也身穿「2012世界青年商會」的背心到場逐桌拜票，後致詞時打趣表示「我現在失業，請大家幫忙找工作」，而蔣、黃同場也完全未有互動。