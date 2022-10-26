有「獅城第一美人」封號的范文芳，和視帝尪李銘順結婚13年恩愛如昔，是演藝圈的模範夫妻，而現年51歲的她保養得宜，近日她分享出海辣照，脫到剩比基尼秀出真實體態，讓網友全都看傻了。

范文芳近日在微博寫下：「出海～希望大家每天都有好心情」，並附上一張火辣美照，只見她穿上黑色比基尼，雖然只有露出背影，但背後僅用一條線支撐，讓她露出大片雪白美背，皮膚光滑沒瑕疵，完全看不出51歲了，讓網友都驚呼連連。

范文芳51歲身材太火辣。(圖／取自范文芳微博)

「救命，這個身材到底要辣死誰」、「這身材真的羨慕了」、「姐姐的皮膚真是太好了啊」、「30歲的容顏、20歲的身材」、「身材一如既往的好呀，不減當年」、「這是我能免費看的嗎？」

范文芳昔和郭妃麗、鄭秀珍並稱新加坡三大美人，影視歌三棲的她，90年代紅遍中港台，和馬來西亞演員李銘順合作《神鵰俠侶》擦出愛火，兩人愛情長跑9年後，於2009年完婚，育有一子Zed。

日前李銘順奪下金鐘57戲劇節目男配角獎，但他因腳踝肌肉舊傷復發，無法親自到台灣領獎，讓老婆范文芳忍不住唸他：「應該拿著拐杖去現場，為什麼不去！」