男星吳奇隆和大陸女星劉詩詩因戲相識相愛，結婚7年育有1子「步步」，近年也減少演出，不久前被拍到帶兒子做核酸，親力親為模樣被讚「最帥奶爸」，也讓粉絲期待他之後作品；吳奇隆最近分享罕見的自拍照，隨意的直男視角帥氣依舊，絲毫不像已年過半百，讓粉絲都很驚喜又羨慕。

吳奇隆近年影視作品銳減，偶爾出席活動，不久前去探班好友袁弘，對方PO出合照才讓粉絲看到他近況，被讚私底下也是帥又霸氣的形象；今（28日）吳奇隆在微博主動曬生活照，而且是超罕見的自拍，立刻掀起粉絲們暴動。

畫面中，吳奇隆以由下往上的視角自拍，能注意到他換了髮型，剪短染髮後顯得更年輕還很爽朗，身穿一件休閒風的長袖上衣，身後還有藍天白雲好天氣；吳奇隆也寫到，「#心情如下#」，細看才發現他臉上掛著淺淺的微笑，散發愉悅的感覺。

吳奇隆罕見自拍，就算奇怪的視角一樣帥氣，讓粉絲都很驚喜。（圖／摘自吳奇隆微博）

網友看到51歲的吳奇隆居然自拍都很震驚，更讚嘆他不科學的顏值，照片中的吳奇隆皮膚緊緻、頭髮蓬鬆，還有直男視角都扛得住的帥氣，「瘦了，越來越帥，越來越年輕」、「老大這視角絕了，重點是還能這麼帥，不科學啊」、「這拍照視角實在挑臉，景美人帥」、「懷疑你謊報年齡，帥氣的小哥哥」。

其實吳奇隆近年除了拍戲就是做好「奶爸」，8月下旬還被捕捉到帶3歲兒子步步街頭做核酸的畫面，穿著休閒輕便毫無明星架子，步步做核酸前害怕到哭鬧，在助理和保母安撫下都沒用，直到吳奇隆親自出馬，耐心地緩解步步不安情緒，才順利做完核酸；吳奇隆帶小孩畫面曝光後，也被網友大讚是「最帥奶爸」。