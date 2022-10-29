高雄市長陳其邁29日前往小港區參加無黨籍高市議員李順進競選總部成立大會，陳其邁致詞時戲稱李順進打電話找他比他打給蔡英文總統還勤勞，且替小港、前鎮地區爭取許多建設，有時候真的快被李順進「煩死」，陳其邁也罕見開出支票，逗趣表示若李順進順利連任，他要把李順進的身材打造到跟他一樣「苗條」。

陳其邁表示，李順進服務不分黨派，也是相當認真的議員，李順進常常深夜打電話跟他討論事情，甚至比他自己找蔡英文還勤奮，有時候真的快被他「煩死」，李順進替小港、前鎮地區爭取許多建設包括國道7號、小港機場改建地下道等。

陳其邁進一步表示，他2年前當選市長接到第一通電話就是李順進來電，李順進先恭喜他當選市長後，接著馬上要求他上任後一定要把國道7號處理好，目前國道7號已經通過環境影響評估，綜合規畫報告也訂了，接下來他們會用最快速度，希望在他連任4年內正式動工。

陳其邁在致詞尾聲逗趣表示，他選舉很少開支票，但他要替李順進開一張支票，最近自己被很多人說拚到變瘦許多，若李順進連任成功，要把李順進的身材打造到跟他一樣「苗條」，讓大家可以繼續操他、勞煩他，讓李順進持續為民服務。