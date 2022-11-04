樂天桃猿睽違3年再度參與「台灣大賽」，這也是樂天入主球隊後首度季後賽，要力拚隊史第8冠，昨天公布28人名單中桃猿仍把本季狀況較為低迷的陳俊秀帶入，陳俊秀感謝教練團信任，自己也會想辦法盡力幫助球隊。

陳俊秀去年球季敲出119支安打、7轟，打擊率3成52，但今年他打擊狀態不佳，整季例行賽未開轟，打擊率更僅2成52，與去年表現有很大落差。

不過昨天公布的28人名單中桃猿仍帶上陳俊秀，總教練曾豪駒點名他是球隊「keyman」，他說：「俊秀這幾年在大賽經驗豐富，也有優異表現，今年季賽雖然不理想，但長打上還是有一定能力，此外，林立、林泓育等人也有多年經歷，我擁有最好的選手，所以還是相信他。」

陳俊秀坦言看到名單後自己也有些意外，他感謝教練團給信任，自己也會努力想辦法幫助球隊，「雖然多少也會想證明自己能力，但也很難說要打得怎樣才是證明，反正就是想辦法贏球，幫助球隊比較重要。」

這段時間桃猿以逸待勞，在嘉義二軍基地備戰，陳俊秀也在這段時間做調整，「季賽主要是讓身體自己去感覺，沒特別調整，但這次趁著這十天去找一些特別方式，效果還不錯，有達到自己想要的打擊感覺，比之前順很多。」

擁有多次季後賽經驗的他也分享自己的經驗談，陳俊秀說：「就是當作短期盃賽、單淘汰的感覺去打，自己只是有打過而已，但短期比賽不是看誰狀況好，而是誰能把握機會，只要能把握機會球隊就能順起來。」他也認為打總冠軍戰十分好玩，「一年就只有一次，好好享受就好。」