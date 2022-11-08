（最終賽果更新）台灣大賽第3戰移師洲際進行，取得系列賽2勝0敗優勢的中信兄弟今天「回家」繼續搶勝，先發投手鄭凱文主投7局僅失2分，打線猛敲12支安打，以7比2擊敗樂天桃猿，系列賽取得3勝0敗「聽牌」優勢，距離2連敗只剩最後一步。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，取得2勝0敗領先最後有88.2%的機率可以奪冠，若取得3勝0敗則是百分百的奪冠機率，兄弟今天推出鄭凱文先發，但他今年例行賽都未對過桃猿，上次碰頭已是去年4月18日，當時他投2.1局失5分吞敗。

對於球迷打趣說兄弟「偷藏」鄭凱文一年半，今天賽前總教練林威助表示，「真的沒有藏，只是剛好而已，凱文之前因為手肘問題有時候會休2周，剛好就跳過。」

今天首局鄭凱文就被林立、成晉連續安打攻佔一、三壘，藍寅倫敲出雙殺打但讓三壘的林立回來得分，桃猿先馳得點。但兄弟打線在下半局立刻顏色，靠著岳政華、許基宏安打追平，2局下王威晨、岳東華安打超前比數。4局下2出局後，「岳家兄弟」連線敲安，助隊打回第3分。

5局下兄弟攻勢再起，1出局後陳子豪觸身球、陳文杰四壞球保送，林書逸安打打下第4分，也把桃猿先發投手黃子鵬打退場，許竣崵故意四壞保送王威晨形成滿壘，總冠軍賽前2戰8打數無安打的福來喜敲出中外野深遠二壘打帶有2分打點，兄弟單局攻下4分，將比分擴大至6分差。

落後的桃猿僅在7局上再追回1分，總計鄭凱文用92球投7局，雖被敲8支安打但靠著守備幫忙僅失2分，拿下單場MVP。

兄弟取得「聽牌」優勢後，球迷也搶買第4戰門票，昨天球團更新預售已確定是2萬人滿場，這也是中職總冠軍戰第55場、洲際第7場滿場比賽。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，過去8次取得系列賽3勝0敗的球隊最終都順利封王，兄弟隊史就參與3次，而陷入0勝3敗的球隊則未有翻身機率，桃猿必須全力搶勝打破魔咒，將戰線拉回桃園。