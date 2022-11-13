民進黨12日晚間選在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，台北市長候選人陳時中批評對手為短期選舉利益挑動仇恨，「我的字典裡面沒有仇恨，沒想到這次選舉上大家仇恨我，我心裡上覺得很痛」，還說自己當選後將「1屆補8年」！網友聽聞驚嚇表示，「本來不投票的，聽到8年嚇死，死也要去投票」、「當台北人都有失智症了」！

「過去24年，國民黨有16年機會去拚，大家覺得不滿意；給柯文哲8年，結果都失望了，他只想選總統。」陳時中說，既然他們沒有要做，那就讓他來，因為市長可以改變城市命運，高雄市長陳其邁要用2年補4年，他誓言「1屆補8年」！

對此，PTT網友回應，「人家講萬華破口時你不出來平反，很有人性？」「還想選8年？」「好意思講」、「可怕」、「還沒上就想著要連任」、「看看疫苗 你要讓他當首長？」「民進黨談人性？」、「噁心」、「考驗台北人失憶的程度了」、「一天都無法忍，還8年」、「本來不投票的聽到8年嚇死，死也要去投票」、「3+11負責了沒?」、「當台北人都有失智症了」！