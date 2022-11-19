蔣萬安今天下午到永樂市場拜票。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長候選人蔣萬安競選團隊副總幹事徐巧芯指出，威震集團董事長吳明達至少涉嫌4起槍擊案，民進黨台北市長候選人陳時中與吳明達同桌吃飯，質疑兩人關係匪淺。蔣萬安今天說，現已不只是綠共一家親，是「綠黑一家親」，黑金掛勾的民進黨有辦法帶給人民安居樂業嗎？

對於陳時中曾與吳明達吃飯，陳時中競總批評蔣萬安，一個連抗中保台都不敢簽的候選人，真沒有辦法保護台灣首都嗎？

蔣萬安今天下午到永樂市場拜票回嗆民進黨每一次一到選舉就開始打抗中保台，在台灣內部製造對立跟仇恨，分化國內的團結，但是面對他們自己「中國鵬」、「中國雄」、「中國中」，卻始終不敢面對、全面噤聲，民進黨一路走來始終雙重標準，擺出一副「綠能你不能」的態度。

蔣萬安抨擊，現在已經不只是綠共一家親，而且是綠黑一家親，民眾關心的治安問題、黑金掛勾，甚至黑道份子位居廟堂之上，民進黨卻始終無力反駁，黑金掛勾的民進黨有辦法帶給人民安居樂業嗎？