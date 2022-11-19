前立委、耶魯大學政治學博士郭正亮。（資料照片）

對於陳時中講過三句名言，包括對雙城論壇的評論是像「流氓奉茶」、「自己有抗中保台DNA」、小明事件的「自己選的國籍自己承擔」，前民進黨立委郭正亮批陳時中，「選票也是我們自己選的，我們就要讓你落選！」

前民進黨立委郭正亮在《新聞大白話》表示，若要講「雙標」，最噁心的就是陳時中。陳時中在批柯文哲雙城論壇是怎麼說的？陳時中說是像「流氓在家門前晃來晃去還跑去奉茶」！而陳時中以台北醫學大學董事去寧波醫療中心交流，「你怎不是向流氓奉茶？」這不是典型的雙標？

對於陳時中說「自己有抗中保台DNA」，郭正亮質疑，「你的DNA在你去寧波的時候還沒長出來是不是？你的DNA是因為參選才有的？所以你可以自由去寧波？」

郭正亮也提到，過去有些人嫁到大陸，小孩國籍是中國大陸，但母親是台灣人，防疫時想回台灣接受照顧，就是「小明事件」，陳時中又講一句名言，「自己選的國籍自己承擔」。那時候陳明通在陸委會，陸委會都認為基於人情倫理，還是讓他們回來吧！爸爸在大陸、媽媽在台灣，小孩回台灣接受照顧，有什麼不對？結果陳時中反對！

郭正亮直言，「選票也是我們自己選的，我們就要讓你落選！」