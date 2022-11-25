明天(26日)就是投票日，兼任民進黨主席的總統蔡英文在臉書發影片催票，稱投給民進黨候選人，就是投給蔡英文。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文這樣會不會賭太大，把選舉搞成對蔡英文的信任投票。

針對民進黨或政府還不能感受人民的憤怒在哪裡？郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這也沒有辦法，因為2021年1月到7月，人民打不到疫苗，然後快篩的部分，以及高端沒有二期就讓民眾施打，這是很多民眾的經驗，要怎麼去抹煞呢？所以民進黨台北市長候選人陳時中陣營對這些只能盡量不要談。像陳時中今天就沒有掃街的行程，晚上就是造勢，陳時中大概也知道整個氛圍。

郭正亮接著指出，民進黨已經在賭小英牌，因為蔡英文和副總統賴清德是公職裡面民調最高的，可是蔡英文這樣會不會賭太大，賭到最後，就會把選舉搞成對蔡英文的信任投票，兩者綁在一起，選後自然而然會有人來究責。蔡英文也許了解她也跑不掉，因為很多候選人的提名，都是她運作的，比如前新竹市長林智堅也是她，中執會開完會就換人，又面對壓力；陳時中也沒有經過初選 ，這就是因果，跑不掉的。

郭正亮指出，若當時陳時中要選台北市長時，民進黨中央拒絕，請他繼續當防疫指揮官，選舉的事由別人處理，就沒事了。結果陳時中硬要選，民眾就會覺得疫情還沒有結束，他卻在選舉，這種對照，怎麼可能會支持陳時中。