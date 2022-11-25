九合一大選將於26日投票，台大教授左正東透露，民進黨圈子傳出一個說法，這一次選舉選得不好，也不用擔心，反正總統大選他們還是會贏。

左正東24日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，民進黨的圈子傳出一個說法，「這一次選舉若選得不好，也不用擔心，反正總統大選他們還是會贏」。左正東指出，從過去幾次經驗，2005年藍營縣市長選舉是勝選的，2006年也是贏，接著2008年，馬英九就拿下總統大位，但是到了2018年縣市長大選，藍營大勝，但2020年總統大選卻輸掉了。反過來看，2014年，民進黨地方選舉大勝，然後2016年就拿下總統大位。

左正東接著指出，從過去幾次經驗，民進黨在縣市長選舉大敗的時候，總統選舉不一定會輸。但是國民黨在縣市長選舉大敗之後，總統選舉一定會輸。對民進黨而言，他們可以找到安慰；但對國民黨來說，卻是相反。

左正東指出，總統蔡英文現在非常焦慮，因為她非常擔心她沒有辦法控制整個民進黨。如果民進黨在今年選戰輸了以後，她就算能夠繼續擔任民進黨主席，但行政院長可以不辭嗎？內閣團隊可以不辭嗎 ？這些一大批人都要換血了，所以民進黨內恐會翻天覆地、產生一個大變化。