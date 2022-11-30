民進黨在這次地方選舉慘敗，蔡英文辭去黨主席後，民進黨由誰接任主席、閣揆？未來提名誰當總統候選人？對此，前立委郭正亮29日指出，「蔡英文有一個活棋，就是再重新啟用蘇嘉全當黨主席或組閣，因為這樣可以創造一個稍微平衡一點的局面」，引發討論。

郭正亮29日在網路節目《少康戰情室》中表示，在蔡英文辭掉黨主席之後，「民進黨新系目前還是希望，他們的人接黨主席，但不是賴清德，現在聽到的是潘孟安，因為民進黨的黨主席，影響不分區立委還是有相當大的空間，所以他們著眼這部分，可是民進黨內還是有相當大的力量反新潮流，這樣怎麼整合全黨？」

郭正亮更接著點出，「蔡英文有一個活棋啦，可能要再重新啟用蘇嘉全當黨主席或組閣，因為這樣可以創造一個稍微平衡一點的局面」，郭正亮也坦言，「不然這個局面我認為會很難做，蘇貞昌已經得罪多少人了，還跟立委叫罵，那個鏡頭大家都還記得，而這一次九合一的敗選有一個很大的原因，就是傲慢自大的政府」。