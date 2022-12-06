九合一選舉結束，民進黨籍桃園市長鄭文燦與立委蔡適應的台大碩士論文與台北大學博士論文接連再遭認定抄襲，引發喧然大波。而中天《盧秀芳辣晚報》5日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「對於民進黨論文抄襲瘟疫」的看法，沒想到有一部分年輕人認為「有些論文也是有可能被抄，所以覺得還蠻正常的」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》5日由「辮子妹」進行街訪，對於民進黨論文抄襲瘟疫，台北街頭民眾的看法，許多年輕人覺得「其實大家沒時間管你抄不抄論文，大家比較在意的是口袋有沒有錢」、「有些論文也是有可能被抄，所以覺得還蠻正常的」、「主要是論文是一回事，當政務官是另一回事，我們一般的人在看的是有沒有執行力、會不會做事、有沒有想法」、「抄不抄跟他做什麼事有沒有相關吧，我覺得比較重要的是他執政之後想做什麼，或是思考的未來是什麼，對於一般人才比較重要，抄不抄是他的事，誰求學沒抄過」。

但也有大量民眾認為，「就是看笑話」、「那挺糟糕的欸其實」、「覺得蠻嚴重的欸，因為這是人品問題」、「抄論文的話，如果是公眾人物，形象會毀滅吧」、「很不真實啊，就很假」、「其實不管有沒有抄襲，我覺得現在的政府都有點無能，感覺不是很被大家信賴」、「如果今天就是能力普普，連論文都是抄來的話，我可能就會去小小擔憂一下台灣的未來」、「如果連論文這種東西都能造假的話，那你也不知道他之後會不會在政策，或是其他事情的背後搞一些動作」、「價值觀會有點錯亂啦」。