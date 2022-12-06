民進黨2022縣市首長選舉大敗後，蔡英文總統辭去黨主席，關於蔡英文成為跛腳總統的說法甚囂塵上；但事實上，蔡英文總統不會跛腳，也不能跛腳。民進黨內任何派系都會以最大共同利益，即黨的持續執政為最大公約數；而最可行的方案就是在蔡英文總統所奠定的政策方針基礎上，持續優化改革，促進台灣和民進黨下一階段的發展。

所謂「跛腳總統」通常指的是總統因為任期屆滿不連任，或者所屬政黨選舉失敗，致使總統失去制度與非制度的政治影響力。但我國在制度上，總統基於憲政制度，擁有國防、外交與兩岸事務的總統職權；並擁有任命行政院長等文武官員的人事權，且立法院民進黨仍為過半的多數，因此蔡總統基於憲政制度沒有跛腳問題。

另方面，民進黨的執政政策是經過府院黨討論而形成的共識。施政本就有其一貫性與延續性，即便蔡英文總統不再兼任黨主席，但民進黨執政及政黨運作仍然是以國家領導人蔡英文總統為核心。蔡英文總統沒有跛腳問題，只有蔡總統路線未來如何優化延續的議題。

最後，國際與兩岸政策是2024年總統大選各陣營候選人無法迴避的重中之重。蔡英文總統就任以來所開展的國際和兩岸政策，是維繫印太區域和平穩定的重要因素，更得到美、日、歐盟等重要友邦的認同和支持。蔡總統堅持中華民國主權立場是基於台灣社會的主流民意。即便在兩岸紛雜的政治對抗歧異中，蔡總統仍多次向北京遞出橄欖枝，宣示兩岸關係「不會走回國共敵對的老路」、「願和北京尋求台海和平穩定的方法」。蔡總統對兩岸情勢的克制與善意不僅得到美國的肯定和信賴，甚至得到中國大陸非公開的理解。

換言之，從爭取國際支持、回應國內主流民意，以及維繫區域與兩岸關係和平穩定的考量觀之，任何一位民進黨總統候選人的國際與兩岸政策論述，都應以繼承延續蔡英文總統路線基調，在「承諾與善意不變」、「不冒進與不屈服」等「維持現狀」的原則下處理兩岸關係。讓台灣社會理解，在民進黨繼續執政下，並不會增加台海衝突的風險。

敗選之下，政府政策當然必須接受更大程度的挑戰批判，大鳴大放也一直是民進黨的政治文化之一，但這應是一種審慎思辨以及社會溝通的過程。擁有行政權和立法院多數的民進黨，沒有理由因為地方選舉的挫敗而自亂陣腳、相互指責。民進黨作為負責任的政黨，應該為敗選而深刻檢討其施政政策，找出關鍵因素，如中間選民、年輕選民為何大量流失；並為全面執政所帶來的負面文化——黨的逐步傲慢深自反省。

我們期待，進行中的民進黨黨主席補選，與明年黨內總統候選人提名選舉，黨籍候選人都能以正向的態度，向公眾說明民進黨會如何反省、改革，並且就台灣發展願景提出民進黨的路線主張。民進黨不是沒有失敗過，我們期待民進黨能從挫折中找出改革道路，喚回公眾支持。那麼，民進黨雖然輸掉地方選舉一役，或許仍可贏得總統大選之戰。（作者為海基會前董事長、民進黨終身黨員）