九合一大選落幕，民進黨只拿下5席縣市長慘敗，黨主席蔡英文請辭。根據媒體公布的11月國政議題調查顯示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌兩人的不滿意度皆呈緩步上升，似乎呈現「溫水煮青蛙」的情況。

根據《民報》昨天（11月30日）公布的11月「2022選後政治情勢」民調結果顯示，蔡英文的表現，有45.1%的民眾表示滿意、42.2%的民眾表示不滿意，對蔡英文的滿意度趨於兩極。其中，表示滿意的民眾多集中在高屏澎地區，比例達51.5%；不滿意者則集中在桃竹苗及金馬地區，桃竹苗比例為48.2%，金馬比例則達百分之百。

至於行政院長蘇貞昌，則有40.6%的民眾表示滿意，有44.9%的民眾表示不滿意。其中，表示滿意者集中在雲嘉南地區，有49.4%，多為60到69歲族群；不滿意者則集中在宜花東、金馬地區，比例分別為63.3%、60.5%，多為40到49歲、50到59歲族群。

求真民調總經理關智宇指出，從今年5月開始第一次調查到現在，可以發現，蔡英文、蘇貞昌兩人的不滿意度皆呈緩步上升，似乎呈現「溫水煮青蛙」的情況。民眾滿意度雖仍維持在一定高度，但不滿意度卻有緩步上升的趨勢。

該民調為民報委託求真民調進行，調查對象為戶籍設在全國22縣市年滿20歲的一般民眾。調查方法為採市話、手機併用。調查時間在11月27日到28日，有效樣本數1068份，其中手機534份、市話534份，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點。