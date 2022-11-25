九合一選舉倒數，民進黨台北市長候選人陳時中陣營原租借凱達格蘭大道舉辦選前之夜，22日卻以擔心衝突為由，改在競選總部前舉辦，引發議論。對此，資深媒體人陳鳳馨感到「不可思議」，並認為陳時中在競選總部前辦選前之夜，好處是地不大，可以拍出密密麻麻的人，但缺點是無論如何人就是不會太多，也無法宣傳來很多人。

針對陳時中在競選總部前北平東路舉行選前之夜，陳鳳馨24日在中天節目《頭條開講》指出，北平東路只有四線道，並不是很寬，但在這邊造勢好處是地不大，所以可以拍出密密麻麻的人，但缺點是無論如何，人就是不會太多，到時候也沒辦法宣傳來很多人。

陳鳳馨提及，若在台北造勢，第一優先是凱達格蘭大道，因為腹地相當廣，而且是可伸縮的，若造勢的舞台放在最接近總統府的地方，往後一直延伸到圓環，能吸到很多人，如果造勢舞台過一個街，到公園路，就縮小很多腹地，但鏡頭拍起來仍會覺得人山人海，感覺把整個圓環通通佔領起來，甚至可以外溢到自由廣場。

陳鳳馨表示，這個地方若人多到爆，可以拍出有氣勢的排場，在選前之夜，大氣勢非常重要，但若湊不到人，有這麼大一塊腹地，就很容易被拍到後面空地或旁邊奚落人潮等。因此，陳鳳馨認為，在凱道造勢是很大的挑戰，過去競選團隊通常會連夜排隊搶這位置，很意外陳時中競選團隊搶到凱道但不用。