外傳民進黨台北市長候選人陳時中選前急售高雄豪宅、轉手獲利；陳時中競選總部今（19）日嚴正澄清，第一，陳時中一直以來都依規定進行財產申報，相關財產資訊公開透明。第二，此宅原是為了退休後的規劃才貸款購屋，但未預料到後來又出任官職續留台北，故未積極買賣處分，多年來尚未售出。第三，陳時中持有房屋期間長達近十年，並非短期間內購入又賣出，因此絕非炒房。如果是炒房，怎麼會一放十年？

陳時中競總表示，此報導以聳動標題誤導讀者，陳時中財產申報資料公開透明、一切坦蕩蕩，反觀根據2018年8月16日的媒體報導曾指出，蔣萬安大姐賣房，持有八年即大賺9000萬，這才是真豪宅、真炒房，呼籲應一視同仁檢視其他候選人房產資料，媒體報導應求公允，才不致淪為選舉打手。

有媒體報導，近日接獲民眾爆料訊息指出，本周才大動作開記者會宣布因政治獻金已近億元，決定提前關閉募款專戶的民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中，除忙於應付藍白對手夾殺的猛烈選戰攻防外，也不忘處理房地產投資事業，悄悄急售名下有南部「第一豪宅」之稱、位於高雄市亞洲新灣區的「國硯大廈」頂級住宅；擺放了約9年的毛胚屋，轉手求售開價高達4580萬元，當地房仲估計獲利可望上看千萬。