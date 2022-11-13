【旅奇傳媒/編輯部報導】職棒球迷，看過來！中華職棒總冠軍賽於11/9精彩落幕完賽，中信兄弟象隊在台灣大賽4戰二度蟬聯中華職棒總冠軍，適逢六福村萬聖慶典檔期，為支持台灣職棒運動，園方祭出著中信兄弟球衣或球帽入園，即可享$399優惠票價入園一起狂歡萬聖慶典。

▲2022關西六福莊雙11限定驚喜優惠住房。 圖：六福村主題遊樂園／提供

2022六福村萬聖墓碑鎮即將進入活動尾聲，把握最後瘋狂變裝比拚機會，這次趁著中華職棒總冠軍賽熱潮，一起慶祝中信兄弟2連霸，滿足大小球迷延續慶祝封王的喜悅，直接著球衣變裝入園來搞怪瘋玩樂園，把握墓碑鎮活動倒數兩周時間，即日起至11/20，著中信兄弟球衣或球帽，化身棒球運動球員來參加被譽為地表最瘋狂好玩的六福村萬聖墓碑鎮慶典活動。

▲2022六福村萬聖慶典活動尾聲倒數計時。 圖：六福村主題遊樂園／提供

變裝第一天不夠玩？入住關西六福莊，翌日再換裝化身最吸睛的人物繼續瘋，適逢雙11檔期，關西六福莊也特別推出最驚喜的「2022雙11」平日限定住房方案，雙人入住剛果原野客房只要$4,999，2022年最後萬聖慶典活動倒數開始，等你來搞怪。

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