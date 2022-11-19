媒體人黃揚明的留言，讓徐巧芯相當開心。（圖／截自徐巧芯臉書）

昨（18）日國民黨台北市議員徐巧芯的33歲生日，也是台北市議員公辦政見發表會的日子。徐刊出自己上台的畫面表示，當天雖然是她的生日，不過選前8天仍然馬不停蹄繼續拚，希望大家能給她繼續服務的機會。媒體人黃揚明現身留言「這角度果然鄧麗君」，讓徐開心回應「嘻嘻」，其他網友則紛紛大喊「加油」二字，表達對徐的殷切期望。

徐巧芯昨日在臉書發文，刊出她在台北市議員公辦政見發表會上的畫面，當時她正笑著對觀眾鞠躬。徐寫道，當天雖然是她的生日，不過選前8天仍然馬不停蹄繼續拚。

徐巧芯指出，她在台北市公辦政見發表會上整理了4年來的政績，以及對於未來的願景與政見。除了深深向支持她的選民朋友表達感謝，也希望能夠給她連任的機會，讓她繼續為大家服務。

此文獲得破萬個讚、近千則留言，迴響熱烈。黃揚明現身留言：「這角度果然鄧麗君。」獲得大批網友按讚，紛紛附和：「對啊！真的有像鄧麗君耶！」「松信鄧麗君果然名不虛傳」、「真的有鄧麗君的感覺耶，好可愛喔！」徐巧芯也現身回應「嘻嘻」，展現開心之情。其他網友則留言狂喊「加油」，更有人直呼「加油！慢慢往上爬，希望未來能看到巧芯選總統」。