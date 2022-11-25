明天就是投票日，國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚在選前之夜晚會2022蔣萬安奮戰勝選之夜」8分鐘大進場，並上台發表致詞，但致詞的同時雨勢卻愈來愈大，但蔣萬安仍發表激昂的演講，與支持者相約風雨無阻，一定要去投票。蔣萬安強調，「就等各位明天投下勇敢的一票，讓我們擁抱彼此、擁抱台北、擁抱台灣、擁抱一個無限的未來！」

蔣萬安致詞全文：

謝謝所有熱情的好朋友，我也愛大家，現在不知道臉上是雨水還淚水，萬安滿滿感動，滿滿感謝，深深一鞠躬謝謝大家！

各位關心蔣萬安的朋友，各位關心藍營未來的朋友，各位關心中華民國前途的朋友，各位衷心熱愛台灣的朋友，大家好！

各位很累了吧！各位很累了吧！

各位，你很累了吧！

謝謝，謝謝大家。有你們永不疲累的支持，我，蔣萬安才能一直走到現在；也因為有你們的支持，我相信，我更可以走向未來。我也相信明天之後，我還可以走進台北市政府，為所有台北市民服務，大家說對不對！

讓我們好好享受這一刻，台灣民主政治的選舉，本來就是一場馬拉松，要長途的跑，才能看出一個候選人的品質，看出一個政黨的體質。我不怕累、不怕跑選舉的馬拉松，因為我非常珍惜這個機會，我珍惜這個民主體制，所以我們要堅定捍衛台灣的自由民主，捍衛中華民國的存在，大家說對不對？

但是，各位好朋友，過去幾個月來，你們也都看到了，我們的對手，他們的陣營，他們的側翼，甚至他們的政黨，無所不用其極的污衊我們，攻擊我們，為什麼？他們在怕什麼？他們怕我們會贏啊！對不對！

所以，我們的對手他們怕了，民進黨怕了！

他們怕我們以選票，以數人頭，打破他們的黑箱執政！

他們怕我們以選票，以人民的力量，重新界定光明與黑暗啊！

他們怕人民會站出來說，「我們受夠了！」「說我們受夠了」

我們受夠了意識形態的壓迫！我們受夠了執政不力，最會罵人的民進黨！

我們受夠了綠營網軍側翼部隊的抹黑抹紅伎倆！

我們受夠了永遠不知道人民要什麼的綠色政權！對不對！

他們怕我們會贏，那我們就贏給他們看！好不好！

各位，我們在明天贏給他們看吧！我們從明天投票開始，贏給民進黨政府看吧！

讓台北市看到人民的力量！讓台北市看到善良的力量！讓台北市看到國際的光芒！

讓台北市看到老有所終、幼有所養！讓台北市看到青年的希望！看到兩性平權和樂共好！讓台北市成為適合生活安居樂業的首都城市！

各位，這幾個月來，我走遍台北市各個角落，我看到市民的力量，看到台北的希望，我看到許多善良的人、認真的人、努力的人，他們要的不多，無非是政府要清廉、政府要效能，政府要能聽人民的聲音、政府要能未雨綢繆、為未來做好規畫。

各位，人民要的不多，但是現在這個政府，他們有做到了嗎？

請問你們滿意嗎？

各位，民主政治的基本精神就是做不好、換人做，「換人做看麥啦」

我是蔣萬安，台北市長參選人6號。

台灣的民主，是大家一步一腳印爭取來的。台灣的民主不是哪個政黨的專利，而是人民的權利。台灣的民主，是對抗極權的力量，是現代文明的標誌。我們要珍惜它，擁護它、支持它、捍衛它。

我是蔣萬安，我這一生，都會捍衛台灣的民主政治、捍衛中華民國的存在。

我是蔣萬安，我若在明天得到台北市民的支持，進入台北市政府，市政府的大門將會永遠為市民朋友而敞開！

我也要承諾，未來我執政的台北市，將會更國際化、更與世界接軌，更讓世界看到台灣、看到台北。

我很有自信也很有信心，我是三組主要的市長參選人中，最國際化的一位。我熱愛台灣，但我深知敞開大門、融入世界，是台灣未來生存發展之道。

台北市做為中華民國的首都，是台灣的領航城市，必須要更勇敢的走進世界。走進世界，就不能自以為是；擁抱世界，就不能想當然爾。

各位好朋友，明天過後我若當選台北市長，我的眼睛，將看到台北市的每個角落，讓它繁榮壯大！我的耳朵，將傾聽台北市民的每一句抱怨，讓它成為施政的動力。我的雙腳，將踏遍台北市的每條街道巷弄，讓它感受腳踏實地的台北之愛。

我的雙手，將撫摸台北的歷史，感觸台北的溫度，推動台北的改革！

而我的心，將全面擁抱台北、擁抱市民，不分黨派，不分族群，不分性別，讓我們從明天的勝選開始，迎接台北嶄新的未來。

各位，我是蔣萬安，讓我們贏回台北的團結，贏回台北的驕傲，贏回台北的希望，贏回台北迎向未來的智慧與勇氣。

我是蔣萬安，讓我們贏回台北的團結，贏回台北的驕傲，贏回台北的希望，贏回台北迎向未來的智慧與勇氣！

我準備好了、我準備好了、我準備好了！

就等各位明天投下勇敢的一票，讓我們擁抱彼此、擁抱台北、擁抱台灣、擁抱一個無限的未來！

謝謝大家！感謝大家

明天我們相約風雨無阻，一定要去投票，好不好！

還有今天陪伴萬安一路走來，非常辛苦的每一位國民黨籍議員，謝謝他們今天陪萬安、冒著大雨一起在現場，共同讓議員全壘打好不好！