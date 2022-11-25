台東縣選舉委員會提醒投票當日請佩戴口罩配合選務防疫措施，勿穿戴有政黨或候選人相關的口罩。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

五合一地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案投票26日在台東縣236個投票所進行。台東縣選舉委員會提醒民眾，投票當日勿穿戴有政黨或候選人相關標誌圖像、文字等或競選口號的口罩，並且禁止從事實體及網路各類競選、助選；呼籲確診受隔離民眾勿擅離住所，以免觸法受罰。

根據台東縣選舉委員統計，縣長選舉人數為17萬7853人、憲法修正案公民複決第1案選舉人數則有17萬8589人。

其中縣長部份，台東市8萬4393人、卑南鄉1萬4432人、延平鄉2865人、鹿野鄉6426人、關山鎮6991人、海端鄉3200人、池上鄉6895人、成功鎮1萬1564人、東河鄉7178人、長濱鄉6016人、太麻里鄉9254人、大武鄉4791人、金峰鄉2958人、達仁鄉2987人、綠島鄉3684人、蘭嶼鄉4219人，合計17萬7853人。

台東縣選委會表示，這次五合一選舉縣長、縣議員及憲法修正案公民複決第1案選票由縣選委會印製，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長選票則由鄉鎮市公所印製，須印製選票種類多達9種，包括縣長（選票顏色為淺黃色）、區域縣議員（白色）、平地原住民縣議員（淺藍色）、山地原住民縣議員（淺綠色）、鄉鎮市長（金黃色）、區域鄉鎮市民代表（淺粉紅色）、平地原住民鄉鎮市民代表（淺橘色）、村里長（白色）、憲法修正案公民複決第1案（白色），敬請縣民踴躍前往各投開票所投票。

台東縣選舉委員會強調，自投票日凌晨零點起禁止從事競選、助選活動，包含實體、網路、臉書、LINE社群等。投票當日也請佩戴口罩配合選務防疫措施，勿穿戴有政黨或候選人相關標誌、圖像或文字、姓名、號次或是競選口號的口罩，違反選罷法規定恐重罰新台幣50萬到500萬元。台東縣衛生局也提醒，自21日起確診的民眾，到投票日都不能擅離隔離處所，也不可去投票，否則依法可處20萬至200萬元罰鍰。