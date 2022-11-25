國民黨台北市前議員羅智強自費刊登搶救廣告，為子弟兵楊植斗、好朋友游淑慧助選。（圖／取自羅智強臉書）

國民黨台北市前議員羅智強擔憂接班參選大安、文山區議員的子弟兵楊植斗，以及尋求連任的國民黨港湖選區市議員游淑慧落選，心急如焚連日來都睡不好，特別自掏腰包登了半版廣告，為楊、游二人告急。讓羅妻子都忍不住笑他，2018年他自己在選議員時，也沒看到他像這次這麼緊張，直呼：「你真的是一個很奇怪的人，總是別人的事情看得比自己還重要！」

羅智強昨（24）日在臉書發文，刊出一張懇求大家全力搶救新血楊植斗，以及勇敢戰將游淑慧的圖片，表示他擔心子弟兵楊、好朋友游淑慧落選，擔心到這幾天都睡不太好，於是咬了牙，在台北市登了半版的廣告，為楊、游二人告急。

羅智強透露，連老婆都笑他，2018年他自己在選議員的時候，也沒看到他像這一次這麼緊張，比他自己選都還緊張，「你真的是一個很奇怪的人，總是別人的事情看得比自己還重要！」羅坦言，他好像真的是這樣，但是，他真的是很擔心楊植斗和游淑慧，喊話：「請大家集中選票，支持他們，不要讓我擔心好嗎？」

此文獲得約5000個讚，迴響熱烈。楊植斗本人現身留言：「真的很緊張，也謝謝強哥力挺，我們明天見。」游淑慧也留言：「希望1126可以讓你好好放心睡覺。」其他網友則紛紛表示：「強哥真的很夠義氣」、「智強有情有義！我想他擔心的不只這些！永遠有擔心不完的事」、「不用擔心，認真努力的人都會被看見的」、「我在大安文山，一定支持楊植斗！」「加油！兩位戰將高票當選！」