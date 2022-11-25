前台北市長郝龍斌今晚出席國民黨台北市長候選人蔣萬安選前之夜造勢大會，郝強調，蔣萬安有熱情、有決心，將來絕對是最好的台北市長，並炮轟全台灣800萬人染疫、1.2萬人病歿，民進黨台北市長候選人陳時中好意思選台北市長？喊話支持者用選票告訴陳時中萬華不是破口。

郝龍斌助講時表示，台北市已經停滯八年，人口流失、沒有大型建設、經濟蕭條，國際評比台北市都節節落後，過去以台北為榮，現在已看不到光榮感，只看到失落感，明天選出台北市長，必須對台北有感情，政見要具體可行，並傾聽市民聲音。

郝龍斌問大家這個人是誰？眾人高呼「蔣萬安」，郝龍斌透露，蔣萬安從選市長開始，就常找他討論市政問題，包括前市長馬英九、郝龍斌的團隊都是蔣的諮詢對象，蔣萬安有熱情、有決心，將來絕對是最好的台北市長。

郝龍斌表示，蔣萬安跟大家保證，大巨蛋一年內一定要完工營運，重陽敬老金一定要發放，市政建設一定要依照步驟具體實行。

郝龍斌也批，蔣萬安的對手陳時中，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要試劑沒試劑，民眾生病求助無門，全台灣800萬人染疫、1.2萬人病歿，「好意思選台北市長？」他喊話支持者用選票告訴陳時中萬華不是破口。

郝龍斌強調，沒有2022就沒有2024，台北市長選舉是關鍵的關鍵，國民黨有最好的政見、候選人，拜託各位回去幫蔣萬安發票，集中選票，票投蔣萬安，恢復台北人的光榮感，就在今夜，大家積極拉票，一起分享勝利的果實。