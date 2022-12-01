台北市第三選區（中山、北松山）立委明年1月8日補選，明天(2日)截止登記。國民黨本周針對該區可能人選進行民調，支持度最高的台北市議員王鴻薇一度不願意參選，今天態度出現鬆動，在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫及台北市長當選人蔣萬安勸進下，最後點頭承擔，國民黨中央明天將正式宣布徵召王鴻薇。但就在此消息釋出前不久，媒體人韋安已在臉書發布他對王鴻薇對決民進黨參選人吳怡農的結果，會是55 VS 45的優勢。

台北市第三選區立委（中山松山）補選2日前須完成登記，民進黨昨(11月30日)確定徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再戰；國民黨部分則由黨主席朱立倫親自介入協調，台北市議員王鴻薇是主要勸進目標。民眾黨則確定不派人參與此次立委補選，意味著這場補選將不會形成三腳督形勢。

對此，韋安今(1日)在王鴻薇鬆口消息釋出前已發文表示：王鴻薇VS吳怡農，最後結果就是55 VS 45。

韋安強調，綠營若好選，早就搶破頭，而且今農非彼農。沒什麼懸念。

在2020年的台北市第三選區（中山、北松山）立委選舉中，吳怡農拿到9萬9,539票，得票率45.40％；蔣萬安獲得11萬2,784票當選，得票率51.44％；民眾黨何景榮拿到5,730票，得票率2.61％；安定力量的田方宇獲得1,209票，得票率0.55％。