民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農昨公布競選主視覺及海報，主張打乾淨的選戰，不掛看板、不掛旗幟，避免破壞市容，而吳怡農致敬「切格瓦拉」，其身分為共產黨之父，引起討論。吳怡農表示，如果因為海報設計有一點點不一樣，引起大家話題、注意，這都是好事。

國民黨參選人王鴻薇昨天前往文昌宮參拜，吳怡農今天也到文昌宮，他指出，今天的參拜行程是幾天前就確定，不管誰昨天來或者明天來，他都依照自己的行程跟節奏。

他表示，今天來到文昌宮除了參拜外，也跟里長、老朋友打招呼、問候，還有另外的小任務，就是帶著海報過來，希望接下來幾周有機會把海報放在文昌宮，讓當地居民可以免費索取。

吳怡農說，他也拜託支持者和志工夥伴當他的分身，到大街小巷的店家爭取支持，希望支持他的店家和選民，願意在自己的場域、家門口、窗上，貼出海報給他肯定、支持。

吳怡農宣布不掛看板，但被問起張貼海報也會破壞市容，吳怡農表示，希望大家把海報貼在支持的店家的窗口，貼自己家的門口，千萬不要亂貼、隨便貼在公共場域，並希望大家提醒大家，1月8日記得要出來投票。

而海報主視覺致敬切格瓦拉為共產黨之父，引發質疑，也有人批評設計太像小學生。吳怡農說，大家喜歡就好，最重要的是，這次選舉補選很大挑戰是許多中山、北松山的選民不知道1月8日就有補選，如果因為海報設計有一點點不一樣，引起大家話題、注意，這都是好事。

至於被指控抄襲前美國總統歐巴馬競選主視覺？他強調絕對沒有這回事，投票跟改變是幾乎所有民主運動、競選運動非常常見的訴求，希望大家透過政治參與、透過選票來改變現況，就這麼簡單。

對於吳怡農主打正向選舉，有資深媒體人分析，採取被動方式反而被對手壓著打，是否要改變選戰模式？吳怡農回應，選舉節奏非常清楚，從上周接受到提名、徵召，第一時間就跟外界報告，這周開始會有一系列的政見發表會，希望大家持續關注。