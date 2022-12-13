民進黨台北市立委補選候選人吳怡農話題不斷，所拋國防相關政見頻頻遭受質疑。媒體人謝寒冰13日在《新聞大白話》節目指出，吳怡農被綠營吹捧曾任高盛集團高階經理人，為何不改人設提出台灣人需要的經濟政策？從他提的義務役役期訓練內容、國家安全政策、國土安全部等主張，除了轉移閃躲松機議題外，表示他根本就沒想，已經整個打慌了，就算邱義仁、吳乃仁也幫不了他，選情恐怕是一路往下坡在走。

謝寒冰質疑，如果吳怡農真的像綠營所講的，真的這麼年輕就在高盛當到很高的職務，那為什麼不強調他的財經專業？是他財經真的很爛，所以不能拿出來講？吳也不過就是參加特戰，了不起就是他個人體能戰技不錯，跟整個國防戰略有什麼關係？其實沒什麼關係？當然，一個特戰出身的人會不會有戰略觀？有可能會有，他如果自修、有天分，是有可能的。

「可是問題是你看他提出來的東西，義務役役期訓練內容討論，現在沒有在討論嗎？」謝寒冰說，這是本來國防部就在做的事不是嗎？然後國家安全政策指導文件，現在沒有國家安全政策？那國安會是幹嘛的？好像政府平常沒在做這些事一樣。那國土防衛部，是要搞民兵嗎？如果是的話，請問一下，允許民間擁有武器嗎？如果不允許的話怎麼訓練？武器都不發給人家要怎麼訓練？你忘了曹興誠弄一個黑熊部隊，結果要跟人家國軍借一個基地(打靶)人家都不借？

謝寒冰指出，就那麼簡單，因為你民間不能擁有武器，如果民間能擁有武器，那恐怕是法令上會出現很大的問題。會提出這些東西表示什麼？表示吳怡農根本就沒想，他只是故意要把自己包裝成一個國防專業，去唬人用的而已。他自己對這些政策其實也沒有什麼深刻的思考，也沒有完整的規劃，就是隨便提出來。提出來的目的只是要閃躲他之前那些（主持人王淺秋：松山機場）會上達天聽，會惹得他的老闆非常不高興的東西。

「吳怡農如果聰明的話，你再轉個人設好不好？去把你的高盛金童人設再恢復過來，告訴大家你在財經上有多強大。」謝寒冰提到，台灣人現在最欠缺的是什麼？第一個，怕打仗，怕和平受到災害。第二個，我們的經濟狀況不好，大家想要賺錢，如果讓台灣人賺到錢，可能很多人就會投你一票。吳怡農不是高盛出來的嗎？應該有點本事，提出經濟政策來看看，看你有什麼經濟政見，可以讓台灣整個發大財。

謝寒冰強調，吳怡農現在已經整個打慌了，不要說邱義仁、吳乃仁多厲害，也看不出來。當你的候選人本身不行的時候，再厲害的人來都沒有用。之前邱義仁跟吳乃仁也幫過蔡英文，蔡英文還不是輸？後來因為對手弱了，她就贏了不是嗎？所以這跟你的競爭對手是誰比較重要，而不是有厲害的人幫你，你就會起來，根本就不是這樣。所以現在這種情況，吳怡農恐怕是一路往下坡在走。