國防部日前預告年底前將公布兵役延長方案，但政策至今仍未明朗，傳出府院高層憂恐在輿論戰先成選舉破口。民進黨立委補選參選人吳怡農表示，兵役制度不需要做操作，這是國家所有人共同的挑戰，一起來面對好好的往前走。

吳怡農今天在新科議員顏若芳赴濱江市場掃街，對於兵役延長政策府院沒拍板，吳怡農強調，他支持的是全面改革兵役訓練改革，同時適度延長兵役，這是他的立場、社會大眾所期待的。

吳怡農表示，大家都非常的關心國家安全所面對的挑戰，國家需要盡一切的努力來維護和平、保護生活方式，兵役制度不需要做操作，這是國家所有人共同的挑戰，一起來面對、好好的往前走，這是社會大眾的期待。

是否希望12月底前公告？吳怡農說，行政部門的相關政策公告時程，不是一個立委候選人可以來決定的，但他向選民清楚交代自己對國家安全、兵役制度改革的立場。

此外，訓練內容「刺槍術」是否調整？吳怡農指出，針對個別的技能來討論，他覺得太細太細，而且反而會失去重點，談論國家安全的時候，必須從戰略需求開始討論，從國家戰略、國家安全戰略、到國家國防戰略，最後國防軍事戰略，才知道需要的兵力結構是什麼。

他表示，自己已經非常具體提出國土防衛部隊的想法、主張，在這個結構下面，全面改革兵役訓練內容，適度延長兵役一級，是他非常清楚的立場，也期待對手針對具體國防安全立場提出任何批評。