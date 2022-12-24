現場邀來表演團體，拉下「萬安交棒，鴻薇接力」的布條。（李奇叡攝）

侯友宜說，相信王鴻薇會是一個勇於承擔的好立委。（李奇叡攝）

距離台北市第3選區立委補選僅剩15日，國民黨候選人王鴻薇今天下午邀請新北市長侯友宜到民生社區為她站台，除了侯友宜，國民黨立委費鴻泰、市議員戴錫欽、秦慧珠、徐巧芯、準議員詹為元也都到場助講。侯友宜說，相信王鴻薇會是一個勇於承擔的好立委，他可以幫忙的話就會全力以赴，讓王鴻薇把理想帶進立院，大家一起「好好做代誌」。

侯友宜說，其實他認識王鴻薇已有一段時間，尤其王鴻薇這次立委補選選區橫跨中山跟松山，中山區是他以前當刑事組長的服務的地方，「我在新北市服務以外，我在台北市服務更久，所以其實我對台北市也很熟悉，所以這次王鴻薇在中山北松山選舉，我一定要過來幫忙」。

侯友宜強調，他看到王鴻薇在選戰過程中非常認真、努力，自己身為她的朋友，在工作之餘能幫忙的話，會全力以赴，讓王鴻薇能把理想帶到立法院，大家一起「好好做代誌」。

侯友宜表示，王鴻薇是非常優秀認真努力又專業的議員，相信也是一個勇於承擔的好立委，重要的是今天是平安夜，他很喜歡在選舉的過程當中，大家為雙北市民帶來一點喜樂，讓大家都開心地參加這場選舉的盛宴，也希望因為它們努力做事，能讓大家過一個開心的好日子。

至於民進黨攻擊王鴻薇跟立委林奕華落跑，侯友宜說，她們是最能夠為國家、為人民做事的好立委、好議員，尤其像林奕華也跟我共事過很長一段時間，能力真的很強，如今林能跟王鴻薇一樣，都能為台北市做事，這是大家的福氣，尤其林、王在台北市做事，他在新北市做事，未來雙北能一起合作，「只要願意為這塊土地多做事，扮演好角色，這才是最重要的」。

王鴻薇受訪時則表示，今天非常感謝公務繁忙的侯友宜撥空參加活動，給了她非常大的支持，讓她在勝選上更有信心；而吳怡農公布民調稱說落後王鴻薇4.5個百分點，她則回應，民調都是參考，現在就是全力地衝刺，爭取選民支持，一直對選情都是審慎樂觀，重要的還是支持者明年1月8日一定要出來投票。