高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易、非常規交易等案，士林地檢署比對金管會提供交易分析意見書等事證後，29日兵分16路搜索，帶回基亞公司董事長張世忠等18人偵訊，國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇今便痛批，蔡英文總統當初力挺的國產疫苗，如今涉嫌犯罪，要不要出來說明，難道又要躲起來了嗎？

王鴻薇發文表示，高端炒股疑雲，今年近幾個月的股價與交易量情形，早就受到相當大的質疑，每當高端釋放公司前景大好的資訊，高端股票就會出現高於平常的交易量，隨後股價再度下跌，從最高417元摔到近期60元出頭，讓股民叫苦連天，金管會9次移送相關資料給地檢署，檢調這麼久才開始動作，可以湮滅的證據恐怕早就銷毀完了。

王鴻薇指出，今年11月才傳出有許多偷偷賣高端股票的聲音，高端疫苗法人董事長基亞、長聖董事安基生醫及中光電大股東泰威先進等三家公司，11月時天天賣出10張，合計各賣出220張，依證交法規定，上市櫃公司大股東、董事等重要內部人士，若要賣股須事前申報轉讓持股，但若一天賣出不超過1萬股，則可不用申讓。這些董事長、董事、大股東等公司重要經營階層賣股卻不申讓，當時就遭人質疑是偷偷賣。

王鴻薇質疑，疫情嚴峻時，蔡總統持續神隱，幾乎都不露面，但今年5月31日，高端股票一跌停，蔡總統就開記者會，相信大家都還記憶猶新，如今高端涉嫌炒股，蔡總統當初力挺的國產疫苗涉嫌犯罪，要不要出來說明？難道又要躲起來嗎？