戰爭的拖延已讓俄軍經歷前所未有的艱難，就連領導人也急於為自己鋪路，逃亡用的「諾亞方舟計畫」(Noah's Ark)甚囂塵上。俄羅斯官媒近期暗示，總統普丁(Vladimir Putin)將在下週的國防會議上發表重大聲明。

過去幾天，普丁缺席了幾項公開的任命儀式，不免增加外界對他身體狀況的臆測。節目主持人撒魯賓(Pavel Sarubin) 週日在俄羅斯國家廣播公司(WGTRK)表示，「我們正在等待一項重要聲明」，有人猜測，可能會與官員籌備新措施，以確保戰爭時期國家經濟的穩定。抑或再度實施動員令，徵召後備軍人入伍，因為傷亡數字已超乎預期，克宮現階段使出渾身解數，鼓吹人民簽下去；按計畫安排，下週普丁要主持一場國防部的年度預算擴編會議，詳細時間尚不清楚。

至於目前，普丁人正在明斯克獨立宮(Palac Niezaliežnasci)準備與白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)進行會談，就雙邊經貿、安全問題、能源領域等合作交換意見。

最近一次的會議，普丁已呼籲改變軍備計畫，由於俄軍在烏克蘭戰場持續面臨後勤補給問題，讓這場拖延戰遲遲未見曙光，包括他近期頻繁避掉此類話題，甚至取消聖誕節前夕例行的新聞發布會。