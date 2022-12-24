日前美國參議院繼眾議院之後通過《2023年度國防授權法案》，還推動「台灣學人計畫」，提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民來台學習中文、人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，並到我國立法院、政府部門工作，最長2年。對此，前立委郭正亮23日就表示擔憂，「當對方來台駐點的時候，他可以看到什麼程度」，引發討論。

郭正亮23日在網路節目《深喉嚨ONLINE》中提到，「當對方來台駐點的時候，他可以看到什麼程度」，更直言，「以目前美國跟台灣強弱的懸殊程度，恐怕是美國決定，如果他要求到軍方或安全的某個單位駐點，我們敢拒絕嗎？結果當他開始要求看公文，那請問他的公文的權限等級是哪裡？什麼樣的公文和調查他不能看？那他可不可以走訪各單位做訪查？」

郭正亮更強調「問題就在這」，美國之所以這樣做，就是因為他們「對蔡政府有一些不明所以」，以台積電、兵役延長一年的經驗來看，美國覺得「民進黨政府內部有卡卡的地方」，加上無償軍援變軍事貸款，為的就是要讓蔡政府感受到壓力，「所以為啥要派人來要駐點，就是要潛水進去看，到底卡在哪」。