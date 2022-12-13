民進黨台北市第3選區立委補選參選人吳怡農投入選戰後爭議連連，國民黨政策會副執行長李永萍批，吳怡農給人一種與台北市長落選人陳時中類似的感覺，「都有自爆體質」，吳的對手王鴻薇聽了之後苦笑了一下，表示「這題我不知道怎麼回答耶」，但強調政治人物在談論所有的政策或是承諾時，真的應該好好思考清楚。

王鴻薇認為，政治人物不能開空頭支票，最後又反反覆覆，這部分確實要好好注意，她只能提醒自己，今天說出來的每個政策，未來都一定會負責到底。

王鴻薇也提到，選後執政的民進黨到底有沒有深刻地反省檢討，還是只是繼續爭位置，外界都有非常多評論，但對老百姓來講，大家都希望拚一個好日子，這點確實值得執政黨去檢討

，要多傾聽人民聲音。

而吳怡農被爆料透過「壯闊台灣聯盟」在網路公開募款，預計要勸募的690萬元，其中442萬被拿來做「宣傳」，吳知悉後反批國民黨抹黑，王鴻薇認為，這部分應該請吳怡農對外說清楚，她沒有辦法幫吳說些什麼。

至於同黨議員徐巧芯表態要投入2024年立委選舉，王鴻薇則未表明立場，僅說「我滿腦子都是我這場選舉，我在跟時間賽跑，所以讓我好好地拚選舉，如何勝選才是最重要的」。