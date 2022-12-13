台北市第3選區立委補選戰況備受矚目，根據TVBS昨(12日)公布的最新民調顯示，國民黨王鴻薇以46％支持度領先民進黨吳怡農的38％，兩人差距8個百分點，就連中間選民都有49％支持王鴻薇，高於支持吳怡農的23％，引發熱議。媒體人黃揚明今(13日)則在臉書發文補充細節指出，這份民調中表態在市長選戰中投給當選人蔣萬安的有42％、投給綠營陳時中的是22％，投給黃珊珊的有17％，也許對藍軍是偏向較樂觀的結論。

「TVBS針對台北立委補選的民調，有個小細節。」黃揚明指出，就是這份民調中表態在市長選戰中投給蔣萬安的有42％、投給陳時中的是22％，投給黃珊珊的有17％。蔣萬安的樣本比例與實際得票率差不多，陳時中少了近10％，黃珊珊的少了約8％，因此，這份民調也許對藍軍是偏向較樂觀的結論。

也有網友表示：「據說TVBS會先問要不要投票？這次綠營和白營投票意願低也是事實，反應在TVBS民調上就可能是這樣。但如果綠營接下來找到方法把這些不爽投票的支持者催出來，他們還是有機會。所以藍營也不能太樂觀。」還有人說「TVBS還是有一定可信度，就看兩邊基本盤動員力量了，蔣萬安中山區團隊仍延續助選，應該也相較有利」。