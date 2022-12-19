推特執行長馬斯克周日在自家社群媒體平台又發起了一項民調，這次問的是他應否辭去推特執行長（CEO）一職。

這項民調將於格林威治標準時間（GMT）周一11點20分左右結束，馬斯克在推文中表示自己會遵照民調結果，但沒有提到相關細節，例如民調結果若顯示他應該辭職，他會在何時請辭。

一名推特用戶回覆，稱「馬斯克已經選好了新的執行長，他將退下來當董事長和一名推特用戶」。馬斯克則回覆「真的有本事讓推特活下來的人，沒有一個想要這個工作。現在『沒有繼任者』」。

上個月亦為特斯拉執行長的馬斯克在德拉瓦州法庭上表示，他將減少在推特的時間，最終會找一位新的領導者來管理公司。

特斯拉是全球身價最高的汽車製造商，但今年以來的股價表現在主要汽車與科技股中敬陪末座，不如通用和福特，也不如蘋果和亞馬遜。上周三特斯拉市值跌破5000億美元，為2020年11月以來首見。

今年以來特斯拉股價已經跌掉55%，使馬斯克再度將全球首富寶座拱手讓給法國精品巨擘LVMH董事長暨執行長阿爾諾（Bernard Arnault）。大環境不利於成長型股票、特斯拉面臨產品老化和競爭加劇的威脅、馬斯克口無遮攔且收購推特風波不斷，以及投資人擔心馬斯克在收購推特後可能分心進而影響特斯拉的營運，這種種因素都使特斯拉的股價一蹶不振。

在馬斯克發起新民調前，推特才剛在周日發布了平台政策更新，將禁止僅為推廣其他社群媒體公司而創建的帳號，以及將禁止含有競爭平台連結或用戶名稱的內容。

馬斯克在發起民調的前幾分鐘曾推文致歉，稱未來會對重大政策調整進行投票。