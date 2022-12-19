準台北市長蔣萬安日前公布，新任文化局長將由作家蔡詩萍擔任，沒想到卻引發深藍族群不滿，前主播李富城也在臉書批「投出了另外一個馬XX」、「四年後再見！」，疑對此人 事案表達不滿。對此，國民黨前立委蔡正元認為，蔡詩萍有著豐富多元的背景，若擔任文化局長是個翻轉北市文化活動水平的機會，因此呼籲，就讓蔡詩萍表現一下吧。

蔡正元指出，蔣萬安找蔡詩萍擔任文化局長所引發的反彈，無非就是「蔡詩萍的政治立場不牢靠、蔣萬安在走小馬英九的路線」，而這些批評雖是一種疑慮，但也不必過度。

蔡正元解釋，蔡詩萍是外省第二代，父親是湖北人，母親是桃園客家人，舅舅是民進黨前主席許信良，妻子則是著名主持人林書煒，出身這種多元背景元素，蔡詩萍當然不會有穩定的政治理念，但這卻是台灣中產階級的縮影，和目前台灣文化創作的動力泉源。

蔡正元表示，蔡詩萍不可能理解國民黨的「藍色基因」，國民黨也不可能理解蔡詩萍的「混合基因」，但在文化活動的層面，也並沒有完全不能溝通的基礎。他直言，從馬英九到柯文哲，台北市政府文化局沒有一個局長「有什麼了不起的表現」，而蔡詩萍有著豐富多元的經歷，（任用他）很可能是個翻轉文化活動水平的機會。因此蔡正元呼籲，應暫且擱置政治問題的紛紛擾擾，「就讓蔡詩萍表現一下吧！」