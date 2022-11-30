九合一選戰落幕，國民黨台北市議員應曉薇今天談起選舉花絮，稱最尷尬的一次是，有阿嬤到服務處說要拿台北市長當選人蔣萬安的「寫真集」，搞半天是拿蔣萬安文宣，不過她也說，北市議會問政水平高，歡迎許多新同事的加入。已跟蔣萬安說，同黨也一樣，監督不手軟。

應曉薇指出，選戰結束說點選舉花絮，有次在宣傳車上揮手拜票，市民也熱情回應，結果發現她是招手等公車；有一次路邊拜票結果攔來計程車。應曉薇說最尷尬的一次是，阿嬤到服務處說要拿蔣萬安的「寫真集」，搞半天是拿蔣萬安文宣啦，拿到後直稱讚「這個少年人好」。

應曉薇說，沒想過在選舉中拿下第一名，感謝中正萬華鄉親看到了她的努力及目睹她在黨內資源少，陪伴逆流奮戰，她自我檢討，自認不屬於有政治算計、能交際的議員，從第一天當議員就只告訴自己要對選民無愧無怍，一點一滴踏實學習審預算、提法案、忙質詢、開協調會、辦會勘，非以罵公務員為樂。

她表示，回想揭發雙子星前開發案的五鬼搬運，讓今天能看到雙子星大樓將平地而起。街友必須得到安置照顧，制定了台北市街友自治條例！更堅持老吾老以及人之老，再次制定台北市重陽敬老禮金致送自治條例。至於弱勢陪伴早以是「生命共同體」

應曉薇說，台北市議會問政水平高，歡迎許多新同事的加入。已跟蔣市長說，同黨也一樣，監督不手軟。「未來也會不斷鞭策自己，鄉親給我的責任和榮耀，鞠躬盡瘁死而後已！」