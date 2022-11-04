新北市長侯友宜4日將南下高雄替國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選，柯志恩強調侯友宜相當關注高雄選情，因此特別到高雄替她站台。對此，高雄市長陳其邁受訪時表示，他們實實在在做事，希望獲得選民支持，歡迎侯友宜或其他藍營政治人物到高雄來走走。

侯友宜南下高雄首站將陪同柯志恩到天天新黃昏市場拜票，隨後跟隨車隊前往三民、左楠地區掃街，最後到左營區新庄仔天公廟參香祈福。柯志恩指出，侯友宜非常關心柯志恩的選情，因為先前她在新北時，就跟侯友宜有非常密切的配合。

柯志恩表示，非常感謝侯友宜特別南下為他輔選，由於只有短短2小時，他們必須把握時間安排行程，她知道侯友宜是肉販之子出身，因而非常喜歡逛市場，所以想透過逛市場、車隊掃街的方式，讓大家知道侯友宜來給柯志恩鼓勵。

對於藍營大咖侯友宜到高雄替柯志恩輔選，陳其邁表示，他們一步一腳印直接訴諸選民，相信實實在在做事情可以獲得選民的支持。無論是侯友宜或其他藍營的政治人物來高雄，他都相當歡迎多來高雄多走走，並多了解一下高雄這幾年大家一起努力的成果。