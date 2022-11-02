被喻為「南韓第一名模」的39歲模特兒韓惠珍，2016年演出實境綜藝節目《我獨自生活》爆紅，幽默逗趣的主持風格受到觀眾喜愛，讓她成為許多綜藝節目的固定嘉賓。十分注重體態的她，過去曾多次在社群平台上曬出健身畫面，10月29日當日下午她同樣再度PO照與網友分享，沒想到晚間便發生「梨泰院慘案」，讓她無端遭到大批酸民攻擊。

韓惠珍在10月29日當天下午上傳一張在健身房對著鏡子自拍的照片，照片中只見她穿著一件橘色運動內衣，搭配灰色運動長褲，大方展現結實又纖細的腹肌曲線，網友看到後也紛紛大讚「腹肌太狂了」、「姐姐的身材根本是藝術品」、「姐姐為何會如此完美」、「感覺姐姐正在準備什麼作品」、「韓惠珍的身材真的好美」、「果然是帥氣的姐姐」、「這腹肌太帥了吧」，吸引超過萬人按讚。

不料，晚間便發生「梨泰院慘案」，所有娛樂節目紛紛停播改為現場實況轉播的消息，原本在社交平台上慶祝萬聖節的明星們也紛紛刪除照片，並向亡者表示哀悼，而韓惠珍的照片雖是事發前所PO出的，卻還是遭到搞不清楚狀況的酸民圍剿，痛批她不該在這時候曬這種辣照，或是認為她發照片就是在討罵。

對此，韓惠珍並沒有多加理會，其他網友看到後則紛紛跳出來為她反擊「搞清楚再留言吧」、「那你為何在哀悼期間用IG？」目前該留言已刪除，但仍在韓國網路上引起熱烈討論。