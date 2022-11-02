南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，最後造成156人死亡、超過百人輕重傷，震驚國際，南韓總統尹錫悅宣布全國進入哀悼期，許多慶典活動紛紛停辦，電視台的綜藝節目也停播，通通改為新聞快報，讓民眾了解最新情況。但在南韓舉國哀悼時，資深男星金基天卻在社群平台上發文，疑似不滿南韓政府的處理方式，甚至氣到飆罵，意外引起關注。

南韓資深演員金基天昨（1）日上午突然在推特上，連續發出3則貼文，意有所指的寫道「因為無能、不負責任還有厚臉皮的人們，我整晚睡不著，因為消化不良，整個人鬱悶實在是太難受」，接著疑似暗示南韓政府不要利用輿論情緒勒索，強迫民眾為此哀悼；隨後又加強語氣，表示「對於只會狡辯、逃避責任的騙子，一定要重罰」，內容雖沒有指名道姓，但選在敏感時刻發文，都讓不少網友認為他痛罵的對象應該就是南韓政府官員。

現年62歲的金基天自1993年出道後，一連在《Signal》、《雲畫的月光》、《當你沉睡時》、《雖然是精神病但沒關係》、《惡之花》等多部熱門戲劇演出，演出經驗相當豐富，而私底下的他過去也經常針對時事發文，引發網友評價兩極，而這次再度發文怒轟政府，也獲得部分網友支持。

무능하고 무책임하고 뻔뻔한 사람같지 않은자들 때문에 밤에 잠이 안오고 소화가 안돼 속이 답답해 견디기 힘들다. — 김기천 (@bbbbkim11) October 31, 2022

애도를 강제 강요 하지마라 — 김기천 (@bbbbkim11) October 31, 2022