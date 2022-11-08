台灣民眾黨立委邱臣遠（右）、吳欣盈（左）及張其祿8日舉行「有政府，會賠錢！勞動基金大虧你的5124億元」記者會，呼籲總統蔡英文正視千萬名勞工的憂慮，召開總統府國家年金改革委員會，針對勞保破產提出具體改革方案。（劉宗龍攝）

民眾黨團今指出，我國勞動基金創下史上最慘虧損紀錄，過去一整年收益賠光還倒貼，今年截至9月底，累計虧損達5124.6億元，整體收益率-9.87％，平均每位勞工慘賠2.7萬元，民眾黨團呼籲蔡英文總統，召開總統府國家年金改革委員會，針對勞保破產提出具體改革方案。

立委張其祿指出，10月3日勞動基金運用局宣布投入700億元勞退基金，辦理委託經營計畫，然而目前真的是政府基金逢低買進、進場護盤的好時機嗎？目前國際政經情勢動盪，勞動基金虧損仍看不見盡頭，政府應為勞工退休金把關，不該拿來當成搶救股市的銀彈，勞動基金的操作應回歸專業理性，而非報喜不報憂的大內宣。

張其祿直言，台灣勞工難以清楚了解退休年金權益，只能上網查詢、尋求諮詢，不少人因此落入勞保黃牛的圈套，應參考瑞典老年年金的「橘色信封」（Orange Envelope）政策，瑞典政府每年2月都會寄送橘色信封，告知累積年金權利、累計繳多少保費、65歲退休領多少，以及若要拿到55％所得替代率須工作到何時，誠實告知退休金狀況，並對退休職涯安排做出有幫助的建議。

立委吳欣盈呼籲蔡政府，面對勞保破產危機，就要立即重啟延宕6年的總統府國家年金改革委員會，提出勞保年金具體改革方案與時程。吳表示，未來20年，全世界將迎來高通膨、低成長時代，美國聯準會（Fed）一年之內，利息從接近0％，升至4％，明年恐邁向5％；今年台灣中央銀行也三度升息。我國勞動基金截至9月底大虧超過新台幣5000億，創下有史以來最高虧損，無論哪一黨執政，勞保年金具體改革方案都不能再等，現在就要著手解決問題。

吳欣盈強調，觀察美、日、德、英等國外案例就會發現，年金改革並非短期可以達成。面臨出生率世界最低「生不如死」的高齡化、少子化時代，台灣不能再拖，現在就要勇於改變。

立委邱臣遠也說，目前政府撥補勞保一年450億，但若沒有勞保年金改革，還是難逃破產的命運，但在這幾年選戰至上的氛圍中，完全看不到政府改革的行動，攸關1140萬名勞工退休生活的年金制度，恐怕完全失去改革的機會，在未來不穩定的國際情勢與潛伏的經濟危機之下，投資效益遠低於預期的勞保基金，只怕會早於2028年破產，

民眾黨團最後呼籲，無論哪一政黨執政，勞保年金改革都不能再等，蔡英文總統應正視勞保破產問題，即刻召開總統府國家年金改革委員會，放下身段多與民眾溝通，讓民眾了解勞工退休金的困境，而非只報喜不報憂，並參考他國案例規劃改革方案與時程，翻轉勞保破產危機。