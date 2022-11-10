劍湖山(5701)董事會9日通過2022年第三季合併財報，受惠疫情趨穩、暑期旺季及國旅補助加持，稅後淨利0.23億元、每股盈餘（EPS）0.08元，終止連7季虧損、登近2年高點。同時，董事會決議擬辦理減資約59.56％彌補累積虧損，將於明年1月6日召開股臨會。

劍湖山2022年第三季合併營收1.81億元，季增達近3.34倍、年增達4.21倍，營業利益0.39億元、本業終止連7季虧損。稅後淨利0.23億元、每股盈餘0.08元，較第二季及去年同期虧損0.72億元、0.64億元顯著轉盈，終止連7季虧損、均登近2年高點。

累計劍湖山前三季合併營收3.39億元、年增達83.17％，營業虧損0.3億元，虧損幅度年減達77.02％、為近17年同期最佳。稅後虧損0.69億元、每股虧損0.23元，虧損幅度較去年同期1.42億元減少達51.19％，亦雙創近17年同期最佳紀錄。

劍湖山目前營運主體包括劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店，去年受疫情三級警戒衝擊，主題樂園於5月中至7月中首度暫停營業，比較基期較低。今年在疫情相對趨穩，且暑期旺季及國旅補助同步挹注，帶動第三季營運轉盈、前三季虧損降至近17年最低。

不過，劍湖山目前實收資本額29.67億元，截至2021年底累積虧損達23.66億元。為改善財務結構、健全未來營運發展，董事會9日通過辦理減資彌補虧損案，擬依公司法相關規定辦理減資17.67億元，減資幅度約59.56％。

劍湖山將於2023年1月6日召開股東臨時會，將減資案提請議決通過，奉主管機關核准後，由董事會訂定減資基準日及減資換股基準日，預計每仟股銷除595.62869股（即每仟股換發404.37131股），減資後實收資本額將自29.67億元降至12億元。