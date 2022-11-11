大陸造車新勢力蔚來汽車公布第三季業績，交付量年增29％至31,607輛，公司季收入總額年增32.6％至人民幣（下同）130億元，期內經營虧損擴大2.9倍至38.7億元，經調整淨虧損年增5.1倍至34.99億元。

香港經濟日報報導，蔚來第三季毛利率為13.3％，去年同期為20.3％，今年第二季為13％。公司指出，主要由於具有高銷售毛利率的新能源汽車積分銷售產生的收入減少，車輛毛利率下跌，以及能源及服務網路投資擴大，導致其他銷售毛利率下降。

蔚來預計，今年第四季車輛交付量達4.3萬～4.8萬輛，年增幅加快到71.8％～91.7％，季收入總額可達173.68億～192.25億元，相當於年增75.4％～94.2％。

蔚來創辦人李斌表示，第三季交付量續創新高，新車款ET5在9月到店後，用戶需求和客流量強勁增長，預計ET5可帶動第四季收入增長顯著加速，會與供應鏈夥伴合作，加快生產和交付。