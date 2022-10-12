蔚來董事長兼首席執行官李斌透露，蔚來將推出子品牌，汽車型號是為全球大眾市場設計，價格低廉，目標兩年內上市，預期公司銷售汽車數量將因而迅速增長，希望2030年成為全球五大汽車製造商之一。

李斌接受大陸媒體訪問時表示，挪威是蔚來在歐洲的第一站，現在將進軍德國，因為集團的ET7車型較適合當地。此外，集團計劃在2025年底之前進入美國市場。

談及蔚來目前處於虧損狀態，李斌表示，作為一間初創公司，需要一些時間才能實現盈利。在開發汽車及基礎設施方面，集團已投入大量資金，未來亦會如此。公司已有相應計劃，會一步一步地贏得利潤。他提到，特斯拉用了約16年時間實現盈利，而蔚來肯定不用如此長的時間。

李斌續稱，特斯拉在「將汽車行業轉變為電動車」的過程中，發揮重要作用，但特斯拉亦面臨壓力，如果他們未能足夠快速地改進產品或提供良好的服務，很快就會被市場淘汰。